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Окупанти штурмували Куп’янський напрямок, але зазнали нищівних втрат, - ОСУВ "Хортиця"

Фото: окупанти штурмували Куп’янський напрямок (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Окупанти спробували штурмувати Куп’янський напрямок, але зазнали нищівної поразки. ЗСУ знищили їхню бронетехніку та десант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Російські війська готувалися до цих наступальних дій на Куп’янському напрямку протягом трьох тижнів. Вони накопичували техніку та особовий склад, готуючись до масованого удару.

 

Вчора, 27 березня з 06:00 до 10:00 окупанти розпочали активні штурмові дії, застосувавши артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, дрони-камікадзе FPV, керовані авіабомби та інші види озброєння. В атаці брали участь 13 одиниць бронетехніки, однак українські захисники зупинили ворога. Лінія фронту залишилася незмінною.

Окупанти спробували повторити штурм о 13:00, цього разу без бронетехніки, але знову не досягли жодного успіху.

За попередніми даними, втрати ворога становлять:

  • 60 загиблих,
  • 28 поранених,
  • 12 броньованих бойових машин,
  • один танк.

Українським десантникам вдалося успішно відбити атаку завдяки ефективному плануванню та злагодженій роботі штабів усіх рівнів.

Втрати Росії на війні в Україні

Нагадаємо, що за останню добу, з 27 на 28 березня, війська РФ втратили у війні проти України майже дві тисячі солдатів. Також ЗСУ знищили більш як сотню артсистем, 144 дрони і 210 одиниць автотехніки.

РБК-Україна писало, що Генштаб оновив дані по ситуацію на фронті в Україні.

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