Окупанти штурмували Куп’янський напрямок, але зазнали нищівних втрат, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська готувалися до цих наступальних дій на Куп’янському напрямку протягом трьох тижнів. Вони накопичували техніку та особовий склад, готуючись до масованого удару.

Вчора, 27 березня з 06:00 до 10:00 окупанти розпочали активні штурмові дії, застосувавши артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, дрони-камікадзе FPV, керовані авіабомби та інші види озброєння. В атаці брали участь 13 одиниць бронетехніки, однак українські захисники зупинили ворога. Лінія фронту залишилася незмінною.

Окупанти спробували повторити штурм о 13:00, цього разу без бронетехніки, але знову не досягли жодного успіху.

За попередніми даними, втрати ворога становлять:

60 загиблих,

28 поранених,

12 броньованих бойових машин,

один танк.

Українським десантникам вдалося успішно відбити атаку завдяки ефективному плануванню та злагодженій роботі штабів усіх рівнів.