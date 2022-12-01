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Оккупанты сформировали новые суточные планы мобилизации в Луганской области: подробности

Фото: Оккупанты сформировали новые суточные планы мобилизации в Луганской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне сформировали новые планы мобилизации в Луганской области. Мужчин будут принудительно забирать на фронт в захваченном Луганске, Перевальске и Алчевске.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"В Хрустальном оккупационные власти объявили о завершении мобилизации. Однако патрулирование города не прекращается, на выездах из населенного пункта проводится тщательная проверка мужчин", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в так называемой "ЛНР" формируют суточные планы на мобилизацию, чтобы процесс происходил не так заметно для общества.

"Да, в Луганске планируют принудительно (или частично) мобилизовать по 50 человек, Алчевск с Перевальском - 30, в том же Хрустальном - 20", - добавили в областной администрации.

Предварительно размещать мобилизованных планируют в Беловодске. В некоторых заброшенных домах уже расселились военные РФ. Оккупационный "поселковый голова" продолжает собирать информацию и составлять дополнительные списки пустого жилья.

Напомним, что российские оккупанты мобилизовали на временно оккупированных территориях Луганской области большинство шахтеров.

В оккупированной Луганской области захватчики требуют писать заявления на отказ от украинского гражданства. Также продолжается мобилизация медперсонала.

Военнослужащие и их родственники рассказывают, что под Луганском мобилизованные шлют на передовую без командиров, плана действий, провизии и связи.

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