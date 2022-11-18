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Оккупанты в Луганской области заставляют отказываться от украинского паспорта, - ОВА

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Луганская область, Пятница 18 ноября 2022 08:26
Оккупанты в Луганской области заставляют отказываться от украинского паспорта, - ОВА Фото: оккупанты в Луганской области заставляют отказываться от украинского паспорта (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В оккупированной Луганской области захватчики требуют писать "заявления" на отказ от украинского гражданства. Также продолжается мобилизация медперсонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Луганской ОВА.

"Из-за значительных потерь личного состава и недостаточного количества медицинского персонала в подразделениях оккупантов на территории Украины, во временно оккупированной Луганской области, по приказу так называемого "министерства здравоохранения", работников медицинских учреждений обязали стать на военный учет для дальнейшего доукомплектования", - говорится в сообщении.

При этом как оккупанты будут замещать "вакантные должности" в больницах, пока неизвестно.

"Но уже нашли решение педагоги. Так, в Беловодской общине на должность директора Новоалександровской средней школы назначен мужчина из Новосибирска. Ближе достойных не нашлось", - сообщают в ОВА.

Также оккупанты требуют госслужащих писать заявления на отказ от украинского гражданства, то есть, "потерять" паспорт уже не получится.

"Между тем, продолжают удивлять оккупационные власти Лисичанска. Сначала в городе устроили почти праздник по поводу раздачи 14 кубометров дров. А на этой неделе там началась выдача угля социально-незащищенным слоям населения, имеющего печное отопление и нуждающегося в угле", - рассказали в ОВА.

Впрочем, всего в резерве есть около 70 тонн угля, который доставят адресно, так что "если рассчитывать на всю зиму, хватит этого домов на тридцать, а то и меньше".

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты принудительно вывезли 40 луганчан в неизвестном направлении.

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