"Они все равно уже мертвые". Как российское командование шлет мобилизованных на передовую

Военнослужащие и их родственники рассказывают, что под Луганском мобилизованных шлют на передовую без командиров, плана действий, провизии и связи.

По информации издания, в районе Макеевки Луганской области мобилизованных ночью шлют на передовую, а с самого утра их позиции обстреливает ВСУ. Так произошло и в ночь с 1 на 2 ноября. Четыре роты мобилизованных из Воронежской, Свердловской, Челябинской областей - это около 500 человек - отправились в сторону Макеевки. Командование заявило, что их взвод будет в 15 километрах от фронта, но в итоге, как только рассвело, их позиции накрыло огнем.

"Шквальный огонь по нам. Квадрокоптеры летают - только улетят, и тут же огонь", - рассказал 28-летний Дмитрий Слободчиков. "Нас слева и справа обстреливали. Минометами, "Градами", - подтверждает слова Слободчикова его сослуживец Алексей Агафонов.

По его словам, военные лежали в вырытых кое-как окопах и хотели отступать, но командир роты приказал "сидеть". В какой-то момент Дмитрий Слободчиков понес раненого сослуживца, которому осколком раздробило колено, в тыл. То есть в сторону села Краснореченское, откуда мобилизованных отправили на позиции. Там командование полтора часа решало, что делать с раненым бойцом.

Слободчиков в это время хотел вернуться к сослуживцам и вывести их из-под обстрела, но полковник такой приказ не отдал и заявил, что "они все равно уже мертвые". После разговора с командиром помладше Дмитрий все-таки вернулся и вывел взвод тремя группами по десять человек.

Алексей Агафонов рассказал изданию, что из двух взводов тогда погибли около 10 человек. Но с наступлением рассвета мобилизованные увидели, что вокруг них лежит много погибших. По их словам, в этом же месте ранее уже обстреливали российские позиции.

"Без рук, без ног, без головы, но с военными билетами и жетонами с личными номерами", - описывает увиденное Агафонов. Примерно также это описывает и Слободчиков: "Двухсотых очень много было. Можно сказать, ходили по ним. Там не десятки, там больше".

Все, кто после обстрела остался в живых, отправились пешком в село в Краснореченское. Там их данные переписала военная полиция, после чего их увезли в Сватово. Теперь они отказываются возвращаться на передовую. Вечером 7 ноября в одном из домов в Сватово прятались 29 мобилизованных, в другом - еще 21 человек.

"У всех одна и та же история: привели, положили, обстреляли, командиры сбежали", - отмечает Дмитрий Слободчиков.

По его словам, если украинские войска доберутся до Сватово, то оставшиеся мобилизованные будут отстреливаться. Так же они собираются поступить и в случае если военная полиция решит снова отправить их на передовую.

"Если сюда сунется, мы будем отбиваться. Мы не хотим на "перед" идти, мы насмотрелись - кишки, ноги оторванные", - говорит Слободчиков.

5 ноября "Верстка" написала, что под Макеевкой погибли 500 мобилизованных из Воронежской области, однако никакого подтверждения этой информации пока нет - издание ссылалось на слова того же Алексея Агафонова. В разговоре с Русской службой BBC Агафонов также сказал, что у него нет подтверждений. Власти эту информацию пока не комментировали.

Издание связалось с родственниками мобилизованных, которые попали под обстрел в районе Макеевки в ночь с 1 на 2 ноября. Их рассказы также совпадают: мобилизованных привезли в лес, приказали рыть окопы, начался обстрел, многие погибли, но сколько именно - неизвестно.

Русская служба BBC приводит рассказы еще нескольких мобилизованных и их родственников. Все они похожи. Мобилизованным обещают, что в Луганской области они будут занимать вторую или третью линию обороны, но в итоге они попадают под обстрел ВСУ, многие гибнут. Оставшиеся в живых отступают без командиров, потому что они либо убиты, либо ранены, либо сбежали.