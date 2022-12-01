Окупанти сформували нові добові плани мобілізації в Луганській області: подробиці

"У Хрустальному окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Однак патрулювання міста не припиняється, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка чоловіків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у так званій "ЛНР" формують добові плани на мобілізацію, аби процес відбувався не так помітно для суспільства.

"Так, у Луганську планують примусово (або частково) мобілізувати по 50 осіб, Алчевську з Перевальськом - 30, у тому ж Хрустальному - 20", - додали в обласній адміністрації.

Попередньо, розміщувати мобілізованих планують у Біловодську. В деяких покинутих будинках вже розселилися військові РФ. Окупаційний "селищний голова" продовжує збирати інформацію і складати додаткові списки порожнього житла.