Окупанти сформували нові добові плани мобілізації в Луганській області: подробиці

Росіяни сформували нові добові плани мобілізації в Луганській області. Чоловіків будуть примусово забирати на фронт у захопленому Луганську, Перевальську та Алчевську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.
"У Хрустальному окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Однак патрулювання міста не припиняється, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка чоловіків", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у так званій "ЛНР" формують добові плани на мобілізацію, аби процес відбувався не так помітно для суспільства.
"Так, у Луганську планують примусово (або частково) мобілізувати по 50 осіб, Алчевську з Перевальськом - 30, у тому ж Хрустальному - 20", - додали в обласній адміністрації.
Попередньо, розміщувати мобілізованих планують у Біловодську. В деяких покинутих будинках вже розселилися військові РФ. Окупаційний "селищний голова" продовжує збирати інформацію і складати додаткові списки порожнього житла.
Нагадаємо, що російські окупанти мобілізували на тимчасово окупованих територіях Луганської області більшість шахтарів.
В окупованій Луганській області загарбники вимагають писати "заяви" на відмову від українського громадянства. Також продовжується мобілізація медперсоналу.
Військовослужбовці та їхні родичі розповідають, що під Луганськом мобілізованих шлють на передову без командирів, плану дій, провізії та зв'язку.
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