Оккупанты проводят перегруппировку войск в Запорожской области: известны детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

Фото: Молочанск на карте (нажмите, чтобы увеличить)

По информации украинского военного командования, подразделения оккупантов вывели из отдельных позиций неподалеку от Молочанска. Также были сняты некоторые блокпосты.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выезжают с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым.

Также мы писали, что 20 ноября возле железнодорожной станции, которая находится возле Мелитополя, прогремели три мощных взрыва.

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