Оккупанты проводят перегруппировку войск в Запорожской области: известны детали
Иллюстративное фото: оккупанты проводят перегруппировку войск в Запорожской области (Getty Images)
Российские оккупанты начали перегруппировку своих войск вблизи города Молочанск (Запорожская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
По информации украинского военного командования, подразделения оккупантов вывели из отдельных позиций неподалеку от Молочанска. Также были сняты некоторые блокпосты.
Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выезжают с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым.
Также мы писали, что 20 ноября возле железнодорожной станции, которая находится возле Мелитополя, прогремели три мощных взрыва.
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