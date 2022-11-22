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Оккупанты проводят перегруппировку войск в Запорожской области: известны детали

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Вторник 22 ноября 2022 19:11
Оккупанты проводят перегруппировку войск в Запорожской области: известны детали Иллюстративное фото: оккупанты проводят перегруппировку войск в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты начали перегруппировку своих войск вблизи города Молочанск (Запорожская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По информации украинского военного командования, подразделения оккупантов вывели из отдельных позиций неподалеку от Молочанска. Также были сняты некоторые блокпосты.

Оккупанты проводят перегруппировку войск в Запорожской области: известны деталиФото: Молочанск на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выезжают с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым.

Также мы писали, что 20 ноября возле железнодорожной станции, которая находится возле Мелитополя, прогремели три мощных взрыва.

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