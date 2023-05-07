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"Эвакуация "в Запорожской области: оккупанты вывозят награбленное на угнанных автомобилях

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Воскресенье 07 мая 2023 19:31
"Эвакуация "в Запорожской области: оккупанты вывозят награбленное на угнанных автомобилях Фото: оккупанты вывозят награбленное на угнанных автомобилях (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты продолжают под предлогом "эвакуации" вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов временно захваченных территорий Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Так, в Михайловке оккупанты "эвакуируют" все имущество вместе с сотрудниками вражеских финансовых учреждений на угнанных у местных жителей легковых автомобилях.

Также, в Днепрорудное прибыло 15 автобусов для эвакуации представителей российских оккупационной администрации и так называемой "народной милиции" вместе с их семьями.

"Военнослужащие российских оккупационных войск массово грабят магазины с оргтехникой и угоняют легковые автомобили", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты начали "эвакуацию" жителей временно оккупированного Энергодара Запорожской области.

При этом мэр Мелитополя Иван Федоров предупредил, что есть вероятность, что оккупанты могут готовиться к провокациям под видом "эвакуации".

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