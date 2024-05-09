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Оккупанты продолжают обстреливать украинские пожарные части: где атаковали на этот раз (фото)

Фото: обстрелы РФ пожарных частей 9 мая (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ярослава Борзова

Ночью россияне нанесли удар по Лиману Донецкой области и обстреляли пожарно-спасательную часть. Кроме того, повреждения в результате вражеской атаки получили и спасатели в Никополе Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как отмечают спасатели, в местной пожарно-спасательной части Лимана повреждены два автомобиля, въездные ворота и ограждение, а также внутреннее обустройство здания и окна.

В Никополе утренняя вражеская атака повлекла за собой повреждение 2-х служебных автомобилей, здания пожарно-спасательной части и бокса.

"К счастью, в обоих случаях пострадавших среди личного состава нет", - информируют спасатели.

Фото: последствия обстрелов РФ по пожарно-спасательным частям (t.me/dsns_telegram)

Удары РФ по службам спасения Украины

Следует отаметить, что российские оккупанты систематически наносят удары по службам спасения Украины в ходе войны.

Напомним, что российские войска в среду утром, 8 мая, обстреляли Запорожье. В городе атакована пожарная часть, парк и электротранспорт.

Кроме того, в начале апреля в Харькове во время повторного удара РФ по месту попадания "Шахеда" погибли три спасателя.

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