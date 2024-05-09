Оккупанты продолжают обстреливать украинские пожарные части: где атаковали на этот раз (фото)

Как отмечают спасатели, в местной пожарно-спасательной части Лимана повреждены два автомобиля, въездные ворота и ограждение, а также внутреннее обустройство здания и окна.

В Никополе утренняя вражеская атака повлекла за собой повреждение 2-х служебных автомобилей, здания пожарно-спасательной части и бокса.

"К счастью, в обоих случаях пострадавших среди личного состава нет", - информируют спасатели.