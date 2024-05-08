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Обстрел Запорожья: РФ атаковала пожарную часть, парк и электротранспорт (фото)

Запорожье, Среда 08 мая 2024 11:13
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Обстрел Запорожья: РФ атаковала пожарную часть, парк и электротранспорт (фото) Фото: во время обстрела Запорожья 8 мая біли атакованы часть ГСЧС и электротранспорт (t.me/gu_dsns_zp)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в среду утром, 8 мая, обстреляли Запорожье. В городе атакованы пожарная часть, парк и электротранспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Запорожской области.

"В это утро (8 мая, - ред) враг нанес удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры, гаражному кооперативу, одному из парков города и городскому электротранспорту", - говорится в сообщении.

Кроме того, разрушения потерпела также одна из пожарных частей Запорожья - повреждены служебные помещения и фасад здания.

Последствия обстрела Запорожья 8 мая (t.me/gu_dsns_zp)

Как отмечают спасатели, к счастью, погибших и травмированных нет.

Обстрел РФ по Украине 8 мая

Российские войска в ночь на 8 мая устроили очередной удар по энергетике Украины. Россия во время удара запустила почти 80 разных целей - ракет и дронов ( 55 ракет и 21 БПЛА). ПВО удалось нейтролизовать 59 вражеских целей, среди которых 20 дронов.

Отметим, что в Киевской области пострадали два человека, в Кировоградской области ранен ребенок. В Херсоне атакован железнодорожный вокзал, в городе есть проблемы со светом и в движении поездов.

При этом, во время этого удара Россия атаковала три украинских ТЭС, в частности без серьезных повреждений не обошлось. Подробнее о последствиях атаки на энергетику - в материале РБК-Украина.

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