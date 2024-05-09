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Окупанти продовжують обстрілювати українські пожежні частини: де атакували на цей раз (фото)

Фото: обстріли РФ пожежних частин 9 травня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ярослава Борзова

Уночі росіяни завдали удару по Лиману Донецької області та обстріляли пожежно-рятувальну частину. Крім того, пошкоджень внаслідок ворожої атаки зазнали і рятувальники у Нікополі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Як зазначають рятувальники, у місцевій пожежно-рятувальній частині Лиману пошкоджено два автомобілі, в’їзні ворота й огорожу, а також внутрішнє облаштування будівлі й вікна. 

У Нікополі  ранкова ворожа атака спричинила пошкодження 2-х службових автомобілів, будівлі пожежно-рятувальної частини та боксу.

"На щастя, в обох випадках постраждалих серед особового складу немає", - інформують рятувальники.

 Фото: наслідки обстрілів РФ по пожежно-рятувальним частинам (t.me/dsns_telegram)

Удари РФ по службах порятунку України

Варто зауважити, що російські окупанти систематично завдають ударів по службах порятунку України в ході війни.

Нагадаємо, що російські війська у середу вранці, 8 травня, обстріляли Запоріжжя. У місті атаковано пожежну частину, парк та електротранспорт.

Крім того, напочатку квітня у Харкові під час повторного удару РФ по місцю влучання "Шахеда" загинуло троє рятувальників.

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