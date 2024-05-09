Окупанти продовжують обстрілювати українські пожежні частини: де атакували на цей раз (фото)

Удари РФ по службах порятунку України

Варто зауважити, що російські окупанти систематично завдають ударів по службах порятунку України в ході війни.

Нагадаємо, що російські війська у середу вранці, 8 травня, обстріляли Запоріжжя. У місті атаковано пожежну частину, парк та електротранспорт.

Крім того, напочатку квітня у Харкові під час повторного удару РФ по місцю влучання "Шахеда" загинуло троє рятувальників.

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