В полиции показали повторный удар по Харькову, в результате которого погибли спасатели

Полиция показала повторный удар по Харькову, в результате которого погибли трое спасателей. Также ранения получили еще один работник ГСЧС и полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook и министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

Российская армия ночью 4 апреля второй раз ударила по Харькову дронами, когда к месту попадания уже прибыли все службы. Трагедия произошла в Новобаварском районе, россияне обстреляли дома.

"На месте погибли трое работников ГСЧС и гражданская женщина. Следователь полиции и оперативник, снявший эти кадры, успели спастись", - отметил Болвинов.

В результате повторной атаки ранение получил еще один спасатель, его состояние тяжелое. Также ранен полицейский, он на операции. У пострадавших осколочные ранения.

Погибшими спасателями были водители пожарно-спасательной техники - Логинов Владислав, Байдалинов Сергей, Матюшенко Владимир

"Владиславу навеки будет 52, Сергею - 32, а Владимиру - 41. Такими они останутся в нашем строю навсегда. Вся большая семья МВД сочувствует горю близких погибших", - написал в соцсетях глава МВД.

Фото: погибшие работники ГСЧС (t.me/Klymenko_MVS)

Спасатели могли спастись

Спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области в эфире "Радио Свобода" сообщил, что трое спасателей погибли, пока вытаскивали людей из-под завалов.

Он объяснил, что когда есть угроза повторного удара, то спасатели уходят в укрытие. Но на этот раз на месте обстрела находился человек под завалами, поэтому надо было действовать немедленно.

Несмотря на повторный удар и гибель коллег, спасатели в Харькове завершили поисково-спасательную операцию и спасли мужчину.