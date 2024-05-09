ua en ru
Чт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты продолжают обстреливать украинские пожарные части: где атаковали на этот раз (фото)

Украина, Четверг 09 мая 2024 10:50
UA EN RU
Оккупанты продолжают обстреливать украинские пожарные части: где атаковали на этот раз (фото) Фото: обстрелы РФ пожарных частей 9 мая (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ярослава Борзова

Ночью россияне нанесли удар по Лиману Донецкой области и обстреляли пожарно-спасательную часть. Кроме того, повреждения в результате вражеской атаки получили и спасатели в Никополе Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как отмечают спасатели, в местной пожарно-спасательной части Лимана повреждены два автомобиля, въездные ворота и ограждение, а также внутреннее обустройство здания и окна.

В Никополе утренняя вражеская атака повлекла за собой повреждение 2-х служебных автомобилей, здания пожарно-спасательной части и бокса.

"К счастью, в обоих случаях пострадавших среди личного состава нет", - информируют спасатели.

Фото: последствия обстрелов РФ по пожарно-спасательным частям (t.me/dsns_telegram)

Удары РФ по службам спасения Украины

Следует отаметить, что российские оккупанты систематически наносят удары по службам спасения Украины в ходе войны.

Напомним, что российские войска в среду утром, 8 мая, обстреляли Запорожье. В городе атакована пожарная часть, парк и электротранспорт.

Кроме того, в начале апреля в Харькове во время повторного удара РФ по месту попадания "Шахеда" погибли три спасателя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Война России против Украины
NEWS
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче