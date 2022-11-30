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Россия готовится к новой волне мобилизации: в Генштабе назвали сроки

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Среда 30 ноября 2022 18:24
Россия готовится к новой волне мобилизации: в Генштабе назвали сроки Иллюстративное фото: Россия готовится к новой волне мобилизации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия уже начала проводить подготовку к очередной волне мобилизации. Она пройдет в начале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

"На территории России продолжаются подготовительные мероприятия к проведению очередной волны мобилизации, запланированной на январь-февраль 2023 года", - отмечает украинское военное командование.

Также в Генштабе добавляют, что для пополнения потерь в подразделениях российских войск в первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из вузов РФ.

Напомним, еще в конце октября Минобороны России заявляло о прекращении так называемой "частичной мобилизации", которую диктатор Владимир Путин объявил в сентябре.

Позже замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что во время мобилизации в ряды оккупационных войск призвали более 270 тысяч граждан РФ.

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