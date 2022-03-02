Росія посилає воювати курсантів військових училищ, - Арестович
Фото: позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович (president gov ua)
Російська Федерація відправляє на війну проти України навіть курсантів військових училищ. Інформація надійшла зі Серпухівського училища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінгу Арестовича.
"За офіційними повідомленнями, росіяни кидають у бій навіть курсантів військових училищ. Зокрема, така інформація надходить із Серпухівського училища, де курсантів другого курсу кинули на війну проти України", - Арестович.
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