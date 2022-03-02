Росія посилає воювати курсантів військових училищ, - Арестович

Російська Федерація відправляє на війну проти України навіть курсантів військових училищ. Інформація надійшла зі Серпухівського училища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінгу Арестовича.

"За офіційними повідомленнями, росіяни кидають у бій навіть курсантів військових училищ. Зокрема, така інформація надходить із Серпухівського училища, де курсантів другого курсу кинули на війну проти України", - Арестович.

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