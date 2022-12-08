В Луганской области родственникам погибших оккупантов не выплачивают компенсации, - Генштаб

Фото: В Луганской области родственникам погибших оккупантов не выплачивают компенсации (GettyImages)

На временно оккупированной части Луганской области родственники погибших боевиков не получают выплат и других финансовых компенсаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти проводят реорганизацию отдельных подразделений", - говорится в сообщении. В Генштабе сообщают, что после проведения указанных мер родственникам погибших военнослужащих отказывают в начислении компенсации в размере 3 миллионов российских рублей. Причиной этого называют расформированием подразделения и отсутствием законных оснований.