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В Луганской области родственникам погибших оккупантов не выплачивают компенсации, - Генштаб

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Украина, Четверг 08 декабря 2022 19:06
В Луганской области родственникам погибших оккупантов не выплачивают компенсации, - Генштаб Фото: В Луганской области родственникам погибших оккупантов не выплачивают компенсации (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированной части Луганской области родственники погибших боевиков не получают выплат и других финансовых компенсаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти проводят реорганизацию отдельных подразделений", - говорится в сообщении.

В Генштабе сообщают, что после проведения указанных мер родственникам погибших военнослужащих отказывают в начислении компенсации в размере 3 миллионов российских рублей.

Причиной этого называют расформированием подразделения и отсутствием законных оснований.

Напомним, что россияне распространяют фейки о том, что Украина якобы назначает денежное вознаграждение за уничтожение солдат РФ.

В оккупированном Скадовском районе Херсонской области работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. Оккупанты заставляют пожилых людей получать гражданство России для получения пенсий в отделениях почты.

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