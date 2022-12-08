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ВСУ назвали вероятную причину исчезновения 10 самолетов с авиабазы "Дягилево" в России

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Ростовская область, Четверг 08 декабря 2022 13:25
ВСУ назвали вероятную причину исчезновения 10 самолетов с авиабазы "Дягилево" в России Фото: ВСУ назвали вероятную причину исчезновения 10 самолетов с авиабазы "Дягилево" в России (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Исчезновение 10 бомбардировщиков с российской авиабазы "Дягилево" может свидетельствовать о низком уровне подготовки врага. Также этому поспособствовало "пренебрежение мерами безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ВСУ.

"После странной вспышки и взрыва бензовоза 5 декабря на аэродроме стратегической авиации "Дягилево" Рязанской области со стоянки исчезли 10 бомбардировщиков Ту-22 М, наносившие ракетные удары по Украине", - напоминают украинские военные.

Они отметили, что в тот день в результате инцидента также был поврежден один самолет Ту-22М.

"Самой вероятной причиной происшествия является низкий уровень подготовки, небрежное отношение к своим обязанностям и пренебрежение мерами безопасности со стороны технического персонала ВКС РФ", - предполагают в ВСУ.

ВСУ назвали вероятную причину исчезновения 10 самолетов с авиабазы &quot;Дягилево&quot; в России

Что произошло на авиабазе "Дягилево"

Напомним, что утром 5 декабря прогремели взрывы на российских авиабазах "Энгельс" под Саратовым и "Дягилево" на окраине Рязани. В привычной манере оккупанты обвинили Украину в "терроризме".

После чего журналисты опубликовали первые спутниковые снимки "Дягилево" после взрывов. На них был виден поврежденный самолет.

При этом уже вчера были опубликованы новые спутниковые снимки, на которых отмечено, что с российской авиабазы исчез поврежденный взрывом самолет Ту-22М, а также исчезли по меньшей мере девять бомбардировщиков Ту-22М.

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