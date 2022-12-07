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С российской авиабазы "Дягилево" пропали около 10 бомбардировщиков: видео

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Россия, Среда 07 декабря 2022 21:55
С российской авиабазы "Дягилево" пропали около 10 бомбардировщиков: видео Фото: с российской авиабазы "Дягилево" пропала некоторая техника (facebook.com aviacionmilitar am)
Автор: РБК-Украина

На снимках сервиса Planet Lab за 7 декабря было замечено, что с российской авиабазы "Дягилево" в Рязанской области исчезла некоторая военная техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост редактора агентства "Радио Свобода" Марка Крутова в Twitter.

"Поврежденный Ту-22М исчез, оставив только тень на полигоне", - сказал Крутов.

На видео со спутников видно, что еще по меньшей мере 9 бомбардировщиков Ту-22М пропали с базы, также не хватает нескольких самолетов.

Причины исчезновения самолетов неизвестны, но в понедельник, 5 декабря, на аэродроме "Дягилево" раздались взрывы. По данным российских СМИ, на месте происшествия загорелся и взорвался бензовоз.

Напомним, что 5 декабря, в России сразу на двух аэродромах в разных областях раздались взрывы. Россияне заявляли о якобы атаке дронов, однако украинская сторона не взяла на себя ответственность.

Также мы писали, что журналисты опубликовали первые спутниковые снимки аэродрома "Дягилево" после взрывов. На них был виден поврежденный самолет.

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