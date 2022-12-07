С российской авиабазы "Дягилево" пропали около 10 бомбардировщиков: видео

На снимках сервиса Planet Lab за 7 декабря было замечено, что с российской авиабазы "Дягилево" в Рязанской области исчезла некоторая военная техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост редактора агентства "Радио Свобода" Марка Крутова в Twitter.

"Поврежденный Ту-22М исчез, оставив только тень на полигоне", - сказал Крутов. 1/6 После российского UAV нападение на Dyagilevo Air Base недалеко от Ryazan на новом @planet изображение, таковое на Декабрь 7th. Подавленный Tu-22M отверстие, держащееся только hadow on the tarmac. В пределах 9 других Tu-22m бомбардировщики ведутся от основы, как хорошо как некоторые другие планы. pic.twitter.com/efdutv5QUs Опубликовано Mark Krutov (@kromark) December 7, 2022 На видео со спутников видно, что еще по меньшей мере 9 бомбардировщиков Ту-22М пропали с базы, также не хватает нескольких самолетов. Причины исчезновения самолетов неизвестны, но в понедельник, 5 декабря, на аэродроме "Дягилево" раздались взрывы. По данным российских СМИ, на месте происшествия загорелся и взорвался бензовоз.