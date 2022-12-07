С российской авиабазы "Дягилево" пропали около 10 бомбардировщиков: видео
На снимках сервиса Planet Lab за 7 декабря было замечено, что с российской авиабазы "Дягилево" в Рязанской области исчезла некоторая военная техника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост редактора агентства "Радио Свобода" Марка Крутова в Twitter.
"Поврежденный Ту-22М исчез, оставив только тень на полигоне", - сказал Крутов.
1/6 После российского UAV нападение на Dyagilevo Air Base недалеко от Ryazan на новом @planet изображение, таковое на Декабрь 7th. Подавленный Tu-22M отверстие, держащееся только hadow on the tarmac. В пределах 9 других Tu-22m бомбардировщики ведутся от основы, как хорошо как некоторые другие планы. pic.twitter.com/efdutv5QUsОпубликовано Mark Krutov (@kromark) December 7, 2022
На видео со спутников видно, что еще по меньшей мере 9 бомбардировщиков Ту-22М пропали с базы, также не хватает нескольких самолетов.
Причины исчезновения самолетов неизвестны, но в понедельник, 5 декабря, на аэродроме "Дягилево" раздались взрывы. По данным российских СМИ, на месте происшествия загорелся и взорвался бензовоз.
Напомним, что 5 декабря, в России сразу на двух аэродромах в разных областях раздались взрывы. Россияне заявляли о якобы атаке дронов, однако украинская сторона не взяла на себя ответственность.
Также мы писали, что журналисты опубликовали первые спутниковые снимки аэродрома "Дягилево" после взрывов. На них был виден поврежденный самолет.
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