Самолет тушили пожарные: появились новые снимки последствий удара по аэродрому "Энгельс"

Появились новые спутниковые снимки последствий удара по стратегическому аэродрому "Энгельс" в России. Судя по фото, по меньшей мере один самолет получил повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на европейскую службу "Радио Свобода Европа".