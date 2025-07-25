Удар по тубдиспансеру в Харькове: число пострадавших возросло до 17

Фото: в Харькове много пострадавших из-за удара россиян (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Российские оккупанты атаковали авиабомбой туберкулезный диспансер в Харькове. Известно о как минимум 17 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

Он отметил, что количество раненых из-за удара по Харькову снова возросло. "По последним данным, медики оказали помощь 17 людям, в том числе - 12-летней девочке", - рассказал чиновник. Синегубов уточнил, что сотрудница поврежденного медицинского учреждения находится в больнице. Остальные пострадавшие получили необходимую помощь на месте, их не госпитализировали.