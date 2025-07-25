ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Удар по тубдиспансеру в Харькове: число пострадавших возросло до 17

Харьков, Пятница 25 июля 2025 16:59
UA EN RU
Удар по тубдиспансеру в Харькове: число пострадавших возросло до 17 Фото: в Харькове много пострадавших из-за удара россиян (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты атаковали авиабомбой туберкулезный диспансер в Харькове. Известно о как минимум 17 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

Он отметил, что количество раненых из-за удара по Харькову снова возросло.

"По последним данным, медики оказали помощь 17 людям, в том числе - 12-летней девочке", - рассказал чиновник.

Синегубов уточнил, что сотрудница поврежденного медицинского учреждения находится в больнице. Остальные пострадавшие получили необходимую помощь на месте, их не госпитализировали.

Удар по Харькову

Напомним, сегодня, 25 июля, российские оккупанты ударили по Харькову управляемой авиабомбой. "Прилет" был по медицинскому учреждению.

Позже стало известно, что россияне атаковали туберкулезный диспансер.

Из-за удара третий этаж и перекрытия здания были разрушены.

Согласно последним данным, было известно о 14 пострадавших мирных жителях в результате атаки, а также одном погибшем.

Все детали атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Авиаудары Война в Украине
Новости
Россияне ударили КАБом по медучреждению в Харькове: все, что известно об атаке
Россияне ударили КАБом по медучреждению в Харькове: все, что известно об атаке
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте