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У оккупантов проблемы. РФ перебрасывает топливо на Авдеевку "из глубинки"

Авдеевка, Четверг 26 октября 2023 13:15
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У оккупантов проблемы. РФ перебрасывает топливо на Авдеевку "из глубинки" Фото: РФ перебрасывает топливо на Авдеевку "из глубинки" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

У российских войск явные проблемы с топливом. На Авдеевку и Запорожское направление его приходится перебрасывать из отдаленных регионов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Связано это с активизацией наступления рашистов на Авдеевку и с усложнением логистики. Оккупантам приходится подвозить топливо из глубокого тыла российских регионов", - говорится в сообщении.

РФ перебрасывает топливо на Авдеевку "из глубинки" (t.me/atesh_ua)

Так, агенты "Атеша" зафиксировали массовое перебрасывание различной военной техники и автоцистерн по Мариуполю.

"Они направляются в сторону Запорожской области и Авдеевки", - отмечают партизаны.

Ситуация в районе Авдеевки

По данным Генштаба, российские войска не оставляют попыток оцепить Авдеевку, активно применяя авиацию. Одновременно в районе Авдеевки фиксируют уменьшение количества стрелковых боев.

При этом, по данным экспертов, есть три причины, по которым российские войска активизировали наступление в районе Авдеевки Донецкой области. При этом, потеря города не приведет к стратегическому поражению. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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