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Оккупанты усиливают оборону на юге: эксперт назвал возможную цель врага

Украина, Четверг 11 января 2024 10:37
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Оккупанты усиливают оборону на юге: эксперт назвал возможную цель врага Фото: эксперт рассказал с какой целью оккупанты могут усиливать оборону на юге (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова, Данила Крамаренко
Эксперт: Алексей Гетьман

Вооруженные силы Украины продолжают отражать атаки оккупантов на Южном направлении, несмотря на ухудшение погодных условий. В настоящее время захватчики активно строят оборонную линию от Мелитополя в направлении Крыма.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Украина готовит ответ. Что происходит на фронте и решится ли РФ на большое наступление" .

На данный момент россияне активно занимаются обороной на тыловой территории Южного направления, в частности, в Запорожской области. Как заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, враг не остановился на том, что построил весной, о чем свидетельствуют спутниковые снимки новых укреплений оккупантов на десятки километров.

Как объясняет эксперт Алексей Гетьман, захватчики строят сплошную оборону везде, где смогли закрепиться.

Их целью на данных участках является не только удержание украинского наступления, но и планы задержаться на этих участках надолго. В случае закрепления у оккупантов будут защищенные позиции со всех сторон, несмотря на все возможные направления продвижения украинских войск.

"А еще это может быть поводом для того, чтобы заставить сесть за стол переговоров. И обсуждать что-то вроде "давайте по факту смотреть, а не на то, что когда-то было в 1991 году". Как они говорят, "с учетом реалий". Вполне возможно, что усиление обороны и с этим связано", – пояснил эксперт.

Украина готовит ответ. Что происходит на фронте и решится ли РФ на большое наступление Фото: ситуация на фронте в районе Роботиного (deepstatemap.live)

Ситуация в Запорожском направлении

По состоянию на 11 января в Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 вражеских атак возле Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

Российские оккупанты не оставляют попыток атаковать позиции ВСУ, однако регулярно сталкиваются с мощным сопротивлением украинских защитников и проблемами поставки необходимых для продолжения наступления техники и пополнения личного состава.

Заметим, что ранее партизаны фиксировали явные проблемы с топливом у оккупантов. В частности, на Авдеевку и Запорожское направление его им приходится перебрасывать из отдаленных регионов РФ.

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