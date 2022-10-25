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Оккупанты усиливают фильтрацию в Херсонской области: в облсовете рассказали о деталях

Фото: Оккупанты усиливают фильтрацию в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне на оккупированной части Херсонской области решили ужесточить режим фильтрационных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

"Оккупанты увеличивают давление на местное население Херсонской области", - говорится в сообщении.

По словам Соболевского, в настоящее время ужесточен режим фильтрационных мероприятий, ограничено движение общественного транспорта и проводятся обыски авто и зданий. Также появилась информация, что в ближайшие дни планируется сменить время комендантского часа. Теперь она станет больше.

"И конечно, продолжается агитация за "эвакуацию", чтобы наши люди соглашались на депортацию в РФ", - добавил Соболевский.

"Эвакуация" оккупантов из Херсона и области

19 октября так называемый "председатель" Херсонской области Владимир Сальдо заявил о запрете въезда в Херсонский регион в ближайшие 7 дней из-за якобы "подготовки Киевом массированного ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС". Ссылаясь на это местным жителям оккупанты начали посылать СМС-сообщения об "эвакуации".

В Украине не исключили, что Россия предположительно готовит провокации на территории Херсона и области. Российские оккупанты, возможно, сами обстреляют город и область, обвинив в этом ВСУ. По этому поводу жителей Херсона и области просят подготовить укрытие из-за возможных провокаций российских военных. Также граждан призвали запастись водой и едой на несколько суток.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сообщениями об "эвакуации" и "ударе" ВСУ оккупанты хотят запугать жителей Херсонской области, но эта тактика достаточно примитивна.

В свою очередь советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты могут эвакуироваться из Херсона, чтобы сохранить пехоту для боев за Донецкую область или вывести ключевой персонал из-под ударов для удержания плацдарма накануне решающих боев.

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