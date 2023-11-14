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Зеленский об Авдеевке: от количества российских потерь будет зависеть ход войны

Вторник 14 ноября 2023 22:20
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Зеленский об Авдеевке: от количества российских потерь будет зависеть ход войны Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия несет значительные потери среди техники и личного состава на Авдеевском направлении.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск очень сложно", - рассказал президент.

Зеленский обратился к украинским военным и поблагодарил каждого, кто держит позиции и выполняет боевые задания.

"Чем больше российская сила будет уничтожена сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общий ход этой войны", - подчеркнул он.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.

Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.

Ранее начальник Авдеевской МВА выразил мнение, что российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма города, но погодные условия не дают им применять технику.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас – читайте в материале РБК-Украина .

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