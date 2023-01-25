Два турецких судна повреждены при ракетном ударе РФ в порту Херсона

Два турецких судна получили повреждения шрапнелью в порту Херсона в результате ракетной атаки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

По словам представителя турецкой компании Хусейна Чеби, в результате ракетного удара произошел пожар на турецком корабле Tuzla, находящемся в порту.

Второе судно, Ferahnaz, находилось в порту около года из-за начавшихся боевых действий.

russians hit the Turkish ship "Tuzla" in the port of Kherson pic.twitter.com/Jm5dNDDkUX — Serhii Sternenko (@sternenko) January 25, 2023

"Суда в порту стоят бок о бок. Некоторые прямо у причала, некоторые в якорной зоне. Tuzla стояло у причала, где и получило повреждения. Из экипажа у нас там только один человек, капитан. Он в безопасности", - сообщил представитель турецкой стороны.

Напомним, судно Banglar Samriddhu было атаковано российской ракетой в порту "Ольвия". От нанесенного удара загорелась надстройка, начался пожар.

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