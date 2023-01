Два турецких судна повреждены при ракетном ударе РФ в порту Херсона

По словам представителя турецкой компании Хусейна Чеби, в результате ракетного удара произошел пожар на турецком корабле Tuzla, находящемся в порту.

Второе судно, Ferahnaz, находилось в порту около года из-за начавшихся боевых действий.

russians hit the Turkish ship "Tuzla" in the port of Kherson pic.twitter.com/Jm5dNDDkUX