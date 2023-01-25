ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Два турецких судна повреждены при ракетном ударе РФ в порту Херсона

Новина українською →
Херсон, Среда 25 января 2023 23:36
Два турецких судна повреждены при ракетном ударе РФ в порту Херсона Фото: два турецких судна повреждены при ракетном ударе РФ (twitter.com/UKikaski)
Автор: Артур Родивилов

Два турецких судна получили повреждения шрапнелью в порту Херсона в результате ракетной атаки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

По словам представителя турецкой компании Хусейна Чеби, в результате ракетного удара произошел пожар на турецком корабле Tuzla, находящемся в порту.

Второе судно, Ferahnaz, находилось в порту около года из-за начавшихся боевых действий.

"Суда в порту стоят бок о бок. Некоторые прямо у причала, некоторые в якорной зоне. Tuzla стояло у причала, где и получило повреждения. Из экипажа у нас там только один человек, капитан. Он в безопасности", - сообщил представитель турецкой стороны.

Напомним, судно Banglar Samriddhu было атаковано российской ракетой в порту "Ольвия". От нанесенного удара загорелась надстройка, начался пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
Данилов анонсировал важные оборонные решения для каждой области Украины
Данилов анонсировал важные оборонные решения для каждой области Украины
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж