Два турецких судна повреждены при ракетном ударе РФ в порту Херсона
Два турецких судна получили повреждения шрапнелью в порту Херсона в результате ракетной атаки России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
По словам представителя турецкой компании Хусейна Чеби, в результате ракетного удара произошел пожар на турецком корабле Tuzla, находящемся в порту.
Второе судно, Ferahnaz, находилось в порту около года из-за начавшихся боевых действий.
russians hit the Turkish ship "Tuzla" in the port of Kherson pic.twitter.com/Jm5dNDDkUX— Serhii Sternenko (@sternenko) January 25, 2023
"Суда в порту стоят бок о бок. Некоторые прямо у причала, некоторые в якорной зоне. Tuzla стояло у причала, где и получило повреждения. Из экипажа у нас там только один человек, капитан. Он в безопасности", - сообщил представитель турецкой стороны.
Напомним, судно Banglar Samriddhu было атаковано российской ракетой в порту "Ольвия". От нанесенного удара загорелась надстройка, начался пожар.
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