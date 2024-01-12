Оккупанты пополняют и массово меняют личный состав на Мариупольском направлении

Как утверждает Андрющенко, на карте (ниже - ред.) красным отмечены участки, где войска РФ только за последние полторы-две недели разместили новые подразделения россиян. Сейчас им транспортируют технику и оборудование.

Фото: карта мест расположения новоприбывших россиян на Мариупольском направлении за последние несколько недель (t.me/andriyshTime)

"Это вдобавок к тем, которые уже базировались или готовились на территории Мариуполя и района. Здесь дополнительных не менее 10 тысяч оккупантов - контрактников. Через неделю-две они будут на фронте, а на их место заедут новые", - отмечает советник городского главы Мариуполя.

Он отмечает, что перемещение личного состава оккупантов и их техники продолжается даже несмотря на тяжелые погодные условия на дороге.

"Маленькими группами грузовики по местам нового базирования. Мелекино. Ялта. Юрьевка, Урзуф", – информирует Андрющенко.

По его словам, россияне снова наращивают темп подготовки к уровню прошлого года до начала Бахмутского наступления.

"В целом мы видим рост баз и мест размещения с сентября по меньшей мере на 50 процентов в промежутке треугольника Мариуполь-Бердянск-Розовка", - отметил Андрющенко.

Также он сообщил, что оккупанты возобновили тренировки со ствольной артиллерией. Так, после небольшой декабрьской передышки, полигон в районе поселка Бабах-Тарама работает с данным типом вооружения каждый день.

"Значит, снова из Северной Кореи не только баллистика, но и новая партия снарядов приехала", - подытожил Андрющенко.