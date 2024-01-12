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Оккупанты пополняют и массово меняют личный состав на Мариупольском направлении

Фото: оккупанты пополняют и меняют личный состав на Мариупольском направлении (facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Ярослава Борзова

На Мариупольском направлении русские войска разместили дополнительных 10 тысяч оккупантов. Новоиспеченные контрактники через несколько недель уже будут на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко.

Как утверждает Андрющенко, на карте (ниже - ред.) красным отмечены участки, где войска РФ только за последние полторы-две недели разместили новые подразделения россиян. Сейчас им транспортируют технику и оборудование.

Фото: карта мест расположения новоприбывших россиян на Мариупольском направлении за последние несколько недель (t.me/andriyshTime)

"Это вдобавок к тем, которые уже базировались или готовились на территории Мариуполя и района. Здесь дополнительных не менее 10 тысяч оккупантов - контрактников. Через неделю-две они будут на фронте, а на их место заедут новые", - отмечает советник городского главы Мариуполя.

Он отмечает, что перемещение личного состава оккупантов и их техники продолжается даже несмотря на тяжелые погодные условия на дороге.

"Маленькими группами грузовики по местам нового базирования. Мелекино. Ялта. Юрьевка, Урзуф", – информирует Андрющенко.

По его словам, россияне снова наращивают темп подготовки к уровню прошлого года до начала Бахмутского наступления.

"В целом мы видим рост баз и мест размещения с сентября по меньшей мере на 50 процентов в промежутке треугольника Мариуполь-Бердянск-Розовка", - отметил Андрющенко.

Также он сообщил, что оккупанты возобновили тренировки со ствольной артиллерией. Так, после небольшой декабрьской передышки, полигон в районе поселка Бабах-Тарама работает с данным типом вооружения каждый день.

"Значит, снова из Северной Кореи не только баллистика, но и новая партия снарядов приехала", - подытожил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь в феврале 2022 года, в начале полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор город стал важным перевалочным пунктом для российских войск, через который они переправляют оружие, технику и солдат на передовую.

К слову, оккупанты впервые перебросили технику и военных через Мариуполь с интересной особенностью.

Также, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, россияне в больницах Мариуполя начали вербовать людей на войну.

Сегодня стало известно, что жители Мариуполя слышали взрывы на всей территории города. В настоящее время устанавливается информация об их происхождении.

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