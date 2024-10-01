ua en ru
Вт, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти понад півсотні разів обстріляли Харків у вересні, - мер

Харків, Вівторок 01 жовтня 2024 22:21
UA EN RU
Окупанти понад півсотні разів обстріляли Харків у вересні, - мер Ілюстративне фото: росіяни понад півсотні разів обстріляли Харків у вересні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти лише за вересень обстріляли Харків 53 рази. Постраждали майже 200 мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

"Ми підвели таку сумну статистику за минулий місяць: 53 рази Харків перебував під обстрілом. Це найбільша кількість обстрілів з початку 2023 року. Постраждали 188 осіб, у тому числі 19 дітей", - розповів міський голова.

Він додав, що атаки впливают на роботу комунальників, які мають переглядати плани підготовки до опалювального сезону. Їх "відривають" для усунення наслідків.

"Крім цього, комунікації пошкоджено, розбито вдома. Це впливає на підготовку до опалювального сезону. Але комунальники працюють практично цілодобово, дуже серйозно готуємося", - уточнив Терехов.

Що передувало

Нагадаємо, Харків є постійною метою російських атак, оскільки він знаходиться неподалік кордону з Росією та лінією фронту.

Зокрема, росіяни завдають ударів по Харкову керованими авіаційними бомбами, які спричиняють сильні руйнування.

24 вересня російські терористи авіабомбами вдарили відразу по двох багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах Харкова. Через це загинули троє людей. Десятки мирних жителів отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор Терехов Харків Обстріл Харкова
NEWS
Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік, - Зеленський
Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік, - Зеленський
DAILY
Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів