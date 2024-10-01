Окупанти понад півсотні разів обстріляли Харків у вересні, - мер

Російські окупанти лише за вересень обстріляли Харків 53 рази. Постраждали майже 200 мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

"Ми підвели таку сумну статистику за минулий місяць: 53 рази Харків перебував під обстрілом. Це найбільша кількість обстрілів з початку 2023 року. Постраждали 188 осіб, у тому числі 19 дітей", - розповів міський голова.

Він додав, що атаки впливают на роботу комунальників, які мають переглядати плани підготовки до опалювального сезону. Їх "відривають" для усунення наслідків.

"Крім цього, комунікації пошкоджено, розбито вдома. Це впливає на підготовку до опалювального сезону. Але комунальники працюють практично цілодобово, дуже серйозно готуємося", - уточнив Терехов.