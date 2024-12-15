Окупанти почали застосовувати вдвічі більше дронів на півдні України, - Сили оборони
Окупанти почали використовувати значно більше дронів на півдні України. Також зросла кількість боєприпасів, які ворог застосовує під час артилерійських обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
"Значно зросло застосування FPV-дронів. Крім того, зросло застосування розвідувальних дронів майже вдвічі, а той й втричі. І зросла кількість боєприпасів, які ворог застосовує під час артилерійських обстрілів, також майже вдвічі", - сказав він.
За словами речника, може бути декілька причин такої активізації ворога. Перша з них - це бажання ворога захопити південь Донецької області та вийти на адміністративний кордон з Дніпропетровською областю.
Також, як зазначив Волошин, окупанти намагаються взяти під контроль населений пункт Велика Новосілка, щоб перерізати логістичний шлях для українських сил на Курахівському напрямку.
скриншот deepstatemap.live
Ситуація на фронті
Варто зазначити, що за останню добу на фронті зафіксували рекордну кількість російських атак. За добу сталося 292 бойових зіткнення.
Найважчим напрямком фронту залишається Покровський, де окупанти намагаються відтіснити ЗСУ. Також активні бої точаться на Курахівському, Лиманському та Времівському напрямках.
Нещодавно Сили оборони повідомили, що на Покровському напрямку росіянам вдалося покращити тактичне положення.
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