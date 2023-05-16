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Оккупанты начали бежать. Десантники уничтожили российский танк (видео)

Фото: десантники уничтожили российский танк (иллюстрация/t me livekharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники в очередной раз уничтожили вражеский танк. Подорвавшись на мине, российские военные начали бежать, хотя до этого пытались идти по на штурм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Противник пытался штурмовать позиции наших защитников, но как всегда не удачно! Подорвавшись на мине, оккупанты начали убегать, спасая свою никчемную жизнь, оставив боевую машину", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, поврежденную технику еще можно восстановить,

"Но мы не даем врагам такой возможности! Все что не уничтожено на земле, добиваем с воздуха!" – признаются десантники.

Как сообщалось, ВСУ оттеснили российские силы к югу от Бахмута и к северо-западу от города. Это позволило возобновить линию снабжения.

Добавим, что число ликвидированных российских оккупантов в Украине с начала полномасштабного вторжения составляет уже почти 200 тысяч. Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 520 захватчиков, а также уничтожили 13 вражеских артсистем, 12 беспилотников.

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