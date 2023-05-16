Оккупанты начали бежать. Десантники уничтожили российский танк (видео)

"Противник пытался штурмовать позиции наших защитников, но как всегда не удачно! Подорвавшись на мине, оккупанты начали убегать, спасая свою никчемную жизнь, оставив боевую машину", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, поврежденную технику еще можно восстановить,

"Но мы не даем врагам такой возможности! Все что не уничтожено на земле, добиваем с воздуха!" – признаются десантники.