UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти почали тікати. Десантники знищили російський танк (відео)

Фото: десантники знищили російський танк (ілюстрація/t me livekharkiv)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники в черговий раз знищили ворожий танк. Підірвавшись на міні російські військові почали тікати, хоча до цього намагались йти штурмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.

"Противник намагався штурмувати позиції наших захисників, але як завжди не вдало! Підірвавшись на міні, окупанти почали тікати, рятуючи своє нікчемне життя, залишивши бойову машину", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, пошкоджену техніку ще можна відновити,

"Але ми не даємо ворогам такої можливості! Все що не знищено на землі, добиваємо з повітря!" - зізнаються десантники.

Як повідомлялось, ЗСУ відтіснили російські сили на південь від Бахмута та на північний захід від міста. Це дозволило відновити лінію постачання.

Додамо, що число ліквідованих російських окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення становить вже майже 200 тисяч. Українські військові минулої доби ліквідували ще 520 загарбників, а також знищили 13 ворожих артсистем, 12 безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні