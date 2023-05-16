Окупанти почали тікати. Десантники знищили російський танк (відео)

"Противник намагався штурмувати позиції наших захисників, але як завжди не вдало! Підірвавшись на міні, окупанти почали тікати, рятуючи своє нікчемне життя, залишивши бойову машину", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, пошкоджену техніку ще можна відновити,

"Але ми не даємо ворогам такої можливості! Все що не знищено на землі, добиваємо з повітря!" - зізнаються десантники.