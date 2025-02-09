Оккупанты начали процесс ликвидации школ в Луганской области, - ЦНС

Сокращение числа действующих учебных заведений в подконтрольных российским оккупантам районах Луганской области происходит на фоне демографического кризиса в регионе, и в связи с тем, что надлежащего количества детей школьного возраста - недостаточно.

Процесс ликвидации и/или объединения школ в Луганской области проходит в рамках очередного российского "национального проекта". При этом в Центре обращают внимание, что фактически все больше людей пытаются покинуть оккупированные территории.

"Российская пропаганда может много рассказывать о "счастливой и бурной жизни" под триколором, но их решения и действия - показывают реальное положение дел. Детей все меньше, учителей все меньше, желающих переехать из регионов РФ на ВОТ Украины все меньше", - говорится в публикации ЦНС.

Российские захватчики планируют объединение малонаселенных школ, а некоторые учебные заведения хотят совместить с детскими садами, чтобы оправдать существование.

В Центре также отмечают, что учебный процесс в регионе дополнительно затруднен из-за проблем с кадрами.

"Кроме того, родители отказываются отдавать детей в школы, где учат по пропагандистской программе РФ", - добавили в ЦНС.