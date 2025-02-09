Окупанти почали процес ліквідації шкіл у Луганській області, - ЦНС

Російські загарбники на тимчасово окупованій території Луганської області почали процес закриття та об'єднання деяких шкіл. Покинуті будівлі передаватимуть військовим підрозділам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Скорочення числа діючих закладів освіти у підконтрольних російським окупантам районах Луганської області відбувається на тлі демографічної кризи в регіоні, та у зв'язку з там, що належної кількості дітей шкільного віку - недостатньо.
Процес ліквідації та/або об'єднання шкіл в Луганській області проходить в рамках чергового російського "національного проєкту". При цьому в Центі звертають увагу, що фактично все більше людей намагаються покинути окуповані території.
"Російська пропаганда може багато розповідати про "щасливе та бурхливе життя" під триколором, та їхні рішення і дії - показують реальний стан справ. Дітей все менше, вчителів все менше, охочих переїхати з регіонів РФ на ТОТ України все менше", - йдеться в публікації ЦНС.
Російські загарбники планують об'єднання малонаселених шкіл, а деякі навчальні заклади хочуть поєднати з дитячими садочками, щоб виправдати існування.
У Центрі також зауважують, що навчальний процес у регіоні додатково ускладнений через проблеми з кадрами.
"Крім того, батьки відмовляються віддавати дітей у школи, де навчають за пропагандистською програмою РФ", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, перед тим повідомлялося, що у школах в окупованих районах не працюють їдальні через брак поварів.
У грудні в ЦНС інформували, що школярів в окупації закликають писати доноси на тих, хто нелояльний до російських загарбників, зокрема на однокласників і навіть на батьків.
Додамо, нещодавно у Центрі також повідомили, що російські окупанти конфіскували житло українців в Луганській області для перерозподілу.
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