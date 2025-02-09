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Оккупанты начали процесс ликвидации школ в Луганской области, - ЦНС

Воскресенье 09 февраля 2025 05:52
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Оккупанты начали процесс ликвидации школ в Луганской области, - ЦНС Иллюстративное фото: в Луганской области оккупанты закрывают школы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики на временно оккупированной территории Луганской области начали процесс закрытия и объединения некоторых школ. Заброшенные здания будут передавать военным подразделениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Сокращение числа действующих учебных заведений в подконтрольных российским оккупантам районах Луганской области происходит на фоне демографического кризиса в регионе, и в связи с тем, что надлежащего количества детей школьного возраста - недостаточно.

Процесс ликвидации и/или объединения школ в Луганской области проходит в рамках очередного российского "национального проекта". При этом в Центре обращают внимание, что фактически все больше людей пытаются покинуть оккупированные территории.

"Российская пропаганда может много рассказывать о "счастливой и бурной жизни" под триколором, но их решения и действия - показывают реальное положение дел. Детей все меньше, учителей все меньше, желающих переехать из регионов РФ на ВОТ Украины все меньше", - говорится в публикации ЦНС.

Российские захватчики планируют объединение малонаселенных школ, а некоторые учебные заведения хотят совместить с детскими садами, чтобы оправдать существование.

В Центре также отмечают, что учебный процесс в регионе дополнительно затруднен из-за проблем с кадрами.

"Кроме того, родители отказываются отдавать детей в школы, где учат по пропагандистской программе РФ", - добавили в ЦНС.

Напомним, перед этим сообщалось, что в школах в оккупированных районах не работают столовые из-за нехватки поваров.

В декабре в ЦНС информировали, что школьников в оккупации призывают писать доносы на тех, кто нелоялен к российским захватчикам, в частности на одноклассников и даже на родителей.

Добавим, недавно в Центре также сообщили, что российские оккупанты конфисковали жилье украинцев в Луганской области для перераспределения.

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Луганск Школа
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