Оккупанты начали процесс ликвидации школ в Луганской области, - ЦНС
Российские захватчики на временно оккупированной территории Луганской области начали процесс закрытия и объединения некоторых школ. Заброшенные здания будут передавать военным подразделениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Сокращение числа действующих учебных заведений в подконтрольных российским оккупантам районах Луганской области происходит на фоне демографического кризиса в регионе, и в связи с тем, что надлежащего количества детей школьного возраста - недостаточно.
Процесс ликвидации и/или объединения школ в Луганской области проходит в рамках очередного российского "национального проекта". При этом в Центре обращают внимание, что фактически все больше людей пытаются покинуть оккупированные территории.
"Российская пропаганда может много рассказывать о "счастливой и бурной жизни" под триколором, но их решения и действия - показывают реальное положение дел. Детей все меньше, учителей все меньше, желающих переехать из регионов РФ на ВОТ Украины все меньше", - говорится в публикации ЦНС.
Российские захватчики планируют объединение малонаселенных школ, а некоторые учебные заведения хотят совместить с детскими садами, чтобы оправдать существование.
В Центре также отмечают, что учебный процесс в регионе дополнительно затруднен из-за проблем с кадрами.
"Кроме того, родители отказываются отдавать детей в школы, где учат по пропагандистской программе РФ", - добавили в ЦНС.
Напомним, перед этим сообщалось, что в школах в оккупированных районах не работают столовые из-за нехватки поваров.
В декабре в ЦНС информировали, что школьников в оккупации призывают писать доносы на тех, кто нелоялен к российским захватчикам, в частности на одноклассников и даже на родителей.
Добавим, недавно в Центре также сообщили, что российские оккупанты конфисковали жилье украинцев в Луганской области для перераспределения.
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