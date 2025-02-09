Окупанти почали процес ліквідації шкіл у Луганській області, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Скорочення числа діючих закладів освіти у підконтрольних російським окупантам районах Луганської області відбувається на тлі демографічної кризи в регіоні, та у зв'язку з там, що належної кількості дітей шкільного віку - недостатньо.

Процес ліквідації та/або об'єднання шкіл в Луганській області проходить в рамках чергового російського "національного проєкту". При цьому в Центі звертають увагу, що фактично все більше людей намагаються покинути окуповані території.

"Російська пропаганда може багато розповідати про "щасливе та бурхливе життя" під триколором, та їхні рішення і дії - показують реальний стан справ. Дітей все менше, вчителів все менше, охочих переїхати з регіонів РФ на ТОТ України все менше", - йдеться в публікації ЦНС.

Російські загарбники планують об'єднання малонаселених шкіл, а деякі навчальні заклади хочуть поєднати з дитячими садочками, щоб виправдати існування.

У Центрі також зауважують, що навчальний процес у регіоні додатково ускладнений через проблеми з кадрами.

"Крім того, батьки відмовляються віддавати дітей у школи, де навчають за пропагандистською програмою РФ", - додали у ЦНС.