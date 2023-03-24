Оккупанты начали строить защитные сооружения в глубине Крыма

Российские оккупанты начали строить фортификационные сооружения в глубине Крыма. Также там наблюдается скопление войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму Дениса Чистикова в эфире телеканала FREEДОМ .

"Фортификационные сооружения строят уже не только на побережье и админгранице с материковой Украиной, но и в глубине Крыма, близи Феодосии. Скопление вооруженных сил России также наблюдается в глубине Крыма - боятся "прилетов", - сказал Чистиков.

По его словам, на полуострове находится большое количество российских военных.

Заместитель постпреда напомнил, что Кремль использует оккупированный Крым как место смены личного состава, выходящего из зоны боевых действий. Также туда подвозят мобилизованные, хоть и не такое количество, как раньше.