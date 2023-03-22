Как может развиваться украинское наступление на Крым: мнение эксперта

Украинские военные, вероятно, начнут наступать на Крым со стороны Херсона и Армянска. Для подготовки основания будут активно применяться дальнобойные ракеты.

"Наступление, скорее всего, будет со стороны Херсона и Армянска. Сначала мы начнем работать дальнобойными ракетами по около 150 российским гарнизонам в Крыму. Будем уничтожать их так же, как на правом берегу Херсонской области, пока они оттуда не ушли", - заявил Свитан.

По его словам, Украине сейчас передали речные бронированные катера, которые можно использовать для высадки разведывательных групп в Новой Каховке, после которой должна состояться переброска войск на левобережье Херсонской области.

Сам заход в Крым будет происходить по сухопутному перешейку в районе Перекопа, а далее - выход на Джанкой, добавил эксперт.

"А после того, как мы зайдем в Крым, россияне будут оттуда просто уходить. Крым невозможно удерживать военной силой - это котел, в котором легко уничтожить любую армию, у которой нет сообщения с основными силами. А удар будет и по Крымскому мосту в том числе, я думаю, этот вопрос уже решен", - отметил Свитан.