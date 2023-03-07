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Россияне грузовиками свозят военных на север оккупированного Крыма

Новина українською →
Крым, Вторник 07 марта 2023 15:32
Россияне грузовиками свозят военных на север оккупированного Крыма Фото: россияне грузовиками свозят военных на север оккупированного Крыма (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На север временно оккупированного Крыма российские захватчики перебрасывают своих военных грузовиками. Они везут их через Симферополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу представительства президента в АР Крым.

"По информации из открытых источников, к северу оккупированного полуострова через Симферополь продолжают завозить грузовики российских военных, в основном из 126 бригады береговой охраны ЧФ РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты начали искать рабочих для рытья и обустройства окопов в Красноперекопске.

"Вдобавок, они еще и просят "приходить со своим инструментом", вот с кем мы воюем", - отмечается в сообщении.

Также жители оккупированного Крыма ежедневно продолжают фиксировать активность российских истребителей, предположительно стреляющих ракетами по городам Украины.

"Жители оккупированного Крыма ежедневно сообщают нам о запусках российских ракет из акватории Черного моря - все снаряды улетают в сторону украинских городов", - добавляют в сообщении.

Напомним, недавно мы писали, что российские военные очень активно готовятся к обороне оккупированного Крыма, они вырыли вдоль пляжей полуострова сотни километров окопов.

Также сообщалось, что Россия перебросила в Крым срочников из Челябинской области.

Тем временем захватчики стали все больше "нервничать" в Крыму из-за неудач на поле боя.

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