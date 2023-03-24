ua ru
Пт, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти почали будувати захисні споруди у глибині Криму

Новость на русском →
Крим, П'ятниця 24 березня 2023 19:25
Окупанти почали будувати захисні споруди у глибині Криму Фото: окупанти почали будувати захисні споруди у глибині Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти почали будувати фортифікаційні споруди в глибині Криму. Також там спостерігається скупчення військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника постійного представника президента України в Криму Дениса Чистікова в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Фортифікаційні споруди будують уже не лише на узбережжі та адмінкордоні з материковою Україною, а й у глибині Криму, поблизу Феодосії. Скупчення збройних сил Росії також спостерігається у глибині Криму - бояться "прильотів", - сказав Чистіков.

За його словами, на півострові перебуває велика кількість російських військових.

Заступник постпреда нагадав, що Кремль використовує окупований Крим як місце зміни особового складу, що виходить із зони бойових дій. Також туди підвозять мобілізованих, хоч і не таку кількість, як раніше.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські військові дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони вирили вздовж пляжів півострова сотні кілометрів окопів.

Також раніше ми писали, що на північ тимчасово окупованого Криму російські загарбники перекидають своїх військових вантажівками. Вони звозять їх через Сімферополь.

Додамо, нещодавно експерт розповідав, як може розвиватися український наступ на Крим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Крым Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця квітня, - Шмигаль
Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця квітня, - Шмигаль
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію