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Ответ за обстрел Полтавы. ВСУ показали удар по скоплению россиян в Курской области

Украина, Воскресенье 15 сентября 2024 15:25
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Ответ за обстрел Полтавы. ВСУ показали удар по скоплению россиян в Курской области Фото: ВСУ ударили по скоплению россиян в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные поразили место скопления оккупантов в Курской области. Этот удар стал ответом на обстрел Института связи в Полтаве 3 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное подразделением "Khorne Group" 116-й ОМБр.

"Ответочка за полтавское училище связи. Орки перемешались в кучу строительного мусора. Привозите срочников побольше, добавляйте к ним десантников. Мы следим за вами", - говорится в подписи к кадрам.

Не первый ответ

19 ноября 2023 года, в День ракетно-артиллерийских войск РФ во время награждения, ВСУ ударили по месту расположения 810-й бригаде морской пехоты РФ в Херсонской области. Тогда ВСУ уничтожили десятки оккупантов.

Как позже выяснилось этот удар стал ответом за атаку РФ по военнослужащим 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде 3 ноября 2023 года.

Обстрел Полтавы 3 сентября

Российские войска атаковали Полтаву ракетами 3 сентября. Под удар, в частности, попало одно из зданий Института связи. Оккупанты во время обстрела использовали баллистику.

Спасатели разбирали завалы несколько дней. По последним данным, во время удара по Полтаве 58 людей погибли, еще 328 были ранены.

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