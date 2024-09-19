ВСУ расширили плацдарм в Курской области, а РФ продвинулась на Донбассе: карты ISW

Украинские военные продвинулись в Курской области. В то же время российские захватчики давят вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная, в пределах Торецка, возле Покровска, а также фиксируется продвижение врага под Гуляйполем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Операция ВСУ в России

Сообщается, что 18 сентября украинские силы продолжили штурм Глушковского района Курской области.

18 сентября российские источники, в том числе Минобороны РФ, заявили, что войска РФ якобы отразили атаки ВСУ вблизи Веселого, Медвежьего и Нового Пути.

Украинские войска недавно расширили свой плацдарм в Курской области. Геолокационные кадры от 17 сентября показывают, что ВСУ продвинулись к востоку от Краснооктябрьского (юго-западнее Коренево)

17 сентября Минобороны РФ заявляло, что украинские войска атаковали юго-восточнее Коренево в районе Обуховки и Любимовки, а также северо-западнее Суджи в районе Малой Локни.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 сентября, показывают, что войска РФ недавно продвинулись к востоку вдоль двух лесистых районов к юго-востоку от Коренево и к югу от Обуховки.

18 сентября российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ продвинулись к югу от Дуровки и вдоль трассы Коренево-Шептуховка-Сафоновка (35Н-564).

Также российские блогеры утверждали 16 и 17 сентября, что путинские войска продвинулись в районе Ольговки и Успеновки.

В Минобороны РФ 18 сентября заявили, что российские войска вели наступательные действия к юго-востоку от Коренево в районе Николаево-Дарьино, Дарьино, Любимовке, Толстой Луг и юго-восточнее Суджи в районе Плехового.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показывают, что недавно войска РФ совершили механизированный штурм украинских позиций юго-восточнее Коренево.

Представитель Харьковской областной военной администрации Алексей Дмитрашковский 18 сентября сообщил AFP, что украинские войска "остановили контрнаступление" РФ в Курской области, и стабилизировали ситуацию.

Дмитрашковский заявил, что войска РФ отбили неопределенный населенный пункт и вошли в другой неопределенный населенный пункт в Курской области после начала российских контратак в ночь на 11 сентября.

"ISW еще не наблюдала, как украинские силы полностью остановили российское продвижение в Курской области, хотя Дмитрашковский может ссылаться на события, вышедшие за пределы доступной информации в пределах ограничения сбора для этого отчета", - пишут аналитики.

Также в ISW добавляют, что продолжают отслеживать российские контратаки в Курской области, но пока "не наблюдают широкомасштабные боевые действия, указывающие на то, что российские войска начали широкомасштабную согласованную контрнаступательную операцию, направленную на полное вытеснение украинских сил из Курской области".

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

18 сентября российские оккупанты продолжили наступление на севере Харьковской области, однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Войска РФ продолжали штурмовать Волчанск, а российские "военкоры" утверждали, что ВСУ проводили контратаки в пределах Волчанска и вблизи Глубокого и Липцев.

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно подтвердили продвижение вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная.

На геолокационных кадрах от 18 сентября видно, что войска РФ продвигались к западу от Табаевки, к западу от Кармазиновки, к югу вдоль трассы О-131306 и к югу от Макеевки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ также продвинулись в лесных районах близ Песчаного и Невского, но в ISW не заметили визуальных доказательств.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты нанесли удары вблизи Синьковки, Кругляковки, Колесниковки, Петропавловки, Новоосинового, Стельмаховки и Лозовой, возле Андреевки, Черещины, Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Невского и Торского.

Операция №3 - Донецкая область

Российские захватчики 17 и 18 сентября продолжали наступательные операции к востоку от Северска в районе Верхнекаменского и юго-восточнее Северского в районе Выемки, но без всякого подтвержденного продвижения.

Войска РФ продолжали наступательные действия под Часовым Яром, около Ступочек, Белой Горы и Клищиевки 17 и 18 сентября, но не добились подтвержденных успехов.

Российский "военкор" заявлял, что российские подразделения пересекли канал Северский Донец - Донбасс в направлении Ступочек 17 сентября.

Другой российский блогер рассказывал, что путинские войска пытаются установить прочные позиции в Октябрьском микрорайоне в восточной части Часового Яра.

Войска РФ недавно добились незначительных успехов в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показывают, что оккупанты продвинулись вдоль улицы Центральной в восточной части города, а российские блогеры утверждали о продвижении дальше на север и запад в пределах восточной окраины Торецка.

Другой российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись в лесистых районах юго-восточнее Торецка, хотя в ISW не нашли подтверждения.

Российские оккупанты также продолжали наступательные действия в районе Дачного, возле Нелиповки и Нью-Йорка, Александрополя и под Торецком в направлении Щербиновки 17 и 18 сентября.

Сообщается, что российские оккупанты продолжали продвижение к юго-востоку и востоку от Покровска, но подтверждения не было.

Российские блоггеры утверждали 17 и 18 сентября, что войска РФ продвинулись к западу через реку Журавка в пределах Гродовки и в северной части этого поселка.

Российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска продвинулись к улице Гоголя в северо-восточной части Селидово и к северной окраине Горняка.

Другой российский блогер 18 сентября продолжал утверждать, что войска РФ вроде бы захватили Гродовку, и ведут зачистку города. Однако в ISW не нашли подтверждения этих российских заявлений.

17 сентября российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Новоалександровки, Новоторецкое, Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Красный Яр, Новогродовки, Орловки, Селидово, Михайловки, Николаевки, Мариновки, Желанное Первое, Украинска и Цукурино 18 сентября.

Войска РФ продолжали наступательные операции к западу от Донецка в районе Георгиевки, Максимилиановки и в направлении Дальнего, но без подтвержденного продвижения.

Российский "военкор" утверждал, что авиация РФ недавно нанесла удары по Терновской дамбе вдоль Кураховского водохранилища в Курахово, но до сих пор не нанесла значительных повреждений дорожному покрытию дамбы.

Войска РФ недавно продвинулись юго-западнее Донецка. Геолокационные кадры от 18 сентября показывают, что оккупанты продвинулись к северу от Водяного.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продолжали продвигаться вблизи шахты "Южнодонбасская №1", а ВСУ продолжали контратаку около шахт "Южнодонбасская" №1 и №3 (обе к северо-востоку от Угледара).

17 и 18 сентября российские захватчики также наступали близ Константиновки, Екатериновки, Богоявленки, Угледара и Новоукраинки.

Украинские и российские источники ISW не сообщали о боевых действиях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 18 сентября.

17 сентября ВМС ВСУ сообщили, что украинские ракетные подразделения недавно нанесли удары по российским складам боеприпасов вблизи оккупированного Глубокого Мариупольского района Донецкой области.

Как сообщало "Радио Свобода", по словам очевидцев, 13 сентября и в ночь на 16 сентября ВСУ наносили удары вблизи Глубокого.

СМИ публиковало спутниковые снимки, на которых видны повреждения на предполагаемых российских складах боеприпасов и обширные следы пожаров на близлежащих территориях.

"Южная ось"

Российские оккупанты недавно продвинулись к востоку Запорожской области в районе Гуляйполя.

Геолокационные кадры от 18 сентября показывают, что войска РФ захватили садовую территорию на северо-западе Марфополя, а российский блогер заявил 18 сентября, что войска РФ вроде бы оккупировали весь Марфополь, и немного продвинулись в полях северо-западнее Гуляйполя.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 18 сентября российские захватчики атаковали вблизи Гуляйполя.

В отчете аналитиков указывается, что с 18 июля 2024 г. эксперты ISW не наблюдали подтвержденных достижений россиян на этом направлении.

18 сентября на западе Запорожской области продолжались ограниченные позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали в районе Новоданиловки, близ Малой Токмачки, возле Новоандреевки и Щербаков 17 и 18 сентября.

Российский "военкор" утверждал, что 17 сентября войска РФ несколько активизировались около н.п. Копани (к северо-западу от Работино).

Украинские и российские источники сообщали, что 18 сентября войска РФ осуществили интенсивную воздушную бомбардировку районов на западе Запорожской области, в том числе вблизи Каменского, Орехова и Камышевахи.

Российские захватчики совершили ограниченные атаки на левом берегу Херсонской области и на островах в дельте реки Днепр 17 и 18 сентября.

Ситуация на фронте

Напомним, как сообщали в Генеральном штабе 18 сентября в вечернем отчете, с начала суток на фронте произошло 153 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что более половины от общего количества боев состоялись на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.