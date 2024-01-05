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Оккупанты на передовой получали продукцию украинской компании "Київгума", - источники

Иллюстративное фото: оккупанты на передовой получали продукцию украинской компании "Київгума" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Средства тактической медицины украинской компании "Київгума" поставляли российским оккупантам. Появились новые подробности скандального дела.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По их словам, несмотря на заявления компании о патриотизме и честном бизнесе, есть достаточное количество подтверждений работы на Россию после начала полномасштабной войны. 

Источники уточняют, что такими доказательствами являются и инвойсы, и переписка с клиентами в РФ, и слова благодарности от российских солдат. Также "интересную" информацию нашли в компьютере гендиректора "Київгуми" Андрея Острогруда. 

Как отмечают источники, фирма в Эстонии, которой поставляли товары тактической медицины, была лишь прокладкой. В частности, директор отдела логистики "Київгуми" Татьяна Мысак общается напрямую с представителем российской ООО "МКТ". Она сообщает эстонским менеджерам о том, что товар поставляют в Кронштадт, Санкт-Петербург и Москву. 

"Все письма - с копией на основателя украинской компании Антона Кравца. Кстати, суд сегодня избрал ему меру пресечения - содержание под стражей", - рассказали источники РБК-Украина. 

Также доказательством по делу выступают отдельные посты во "ВКонтакте", где оккупанты радуются, что им на передовую "привезли жгуты украинского производства". На фото можно заметить коробки "Київгуми".

 

Фото: доказательства в деле о поставках украинских товаров в Россию (РБК-Украина)

Что предшествовало

Напомним, вчера, 4 января, в СБУ сообщили о том, что разоблачили украинскую компанию на поставках средств тактической медицины в Россию. 

По информации правоохранителей, компания поставляла свою продукцию в одну из стран ЕС, а оттуда ее уже перевозили в РФ. При этом бинты и жгуты украинского производства позже получали российские солдаты. 

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили о том, что речь о компании "Київгума".

 

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