Эвакуация из Купянской громады: ежедневно спасают от 100 до 200 человек

Войска РФ постоянно обстреливают Купянскую громаду Харьковской области. В связи с этим, оттуда ежедневно эвакуируют от 100 до 200 человек.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Ситуация крайне тяжелая, поэтому усиливаем меры эвакуации по тому направлению. Ежедневно оттуда выезжает от 100 до 200 человек", - рассказал Синегубов.

Он уточнил, что больше всего люди выезжают с левого берега реки Оскол, протекающей по городу. Это связано с тем, что там невозможно восстанавливать поврежденную обстрелами РФ инфраструктуру и оказывать коммунальные услуги.

"Ни водоснабжение, ни электроснабжение и, конечно, теплоснабжение в зимний период там мы обеспечить мы уже не сможем", - подчеркнул глава ОВА.

Также Олег Синегубов добавил, что с левого берега Осколки остается еще эвакуировать примерно 1,5 тысячи человек. На правом берегу в самом населенном пункте Купянск остается около 2,5 тысячи жителей. В свою очередь, детей с этого направления уже вывезли.