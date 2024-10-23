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Бьют по переправам. Оккупанты препятствуют эвакуации из Купянска

Среда 23 октября 2024 20:17
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Бьют по переправам. Оккупанты препятствуют эвакуации из Купянска Иллюстративное фото: россияне обстреливают переправы на реке Оскол (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты атакуют переправы на реке Оскол. Из-за этого усложнена эвакуация Купянска и других близлежащих населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, из населенных пунктов Купянского направления необходимо эвакуировать 9 тысяч человек. Из них более 4 800 людей проживают в населенных пунктах Купянской общины.

Приоритетом в эвакуации является левобережная часть реки Оскол, где остается более 2 700 гражданского населения.

"Ситуация усложняется тем, что россияне бьют по переправам. Что делает невозможным обеспечение восстановления критической инфраструктуры на той территории", - добавил Синегубов.

Он отметил, что удары россиян по переправам через реку Оскол фиксировались вчера, 22 октября. Сейчас Украина работает над восстановлением логистического сообщения.

Эвакуация из Купянска

Напомним, 15 октября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что власти Харьковской области решили провести эвакуацию жителей трех общин. В частности, речь о Купянске.

Синегубов объяснял такую необходимости тем, что на левом берегу реки Оскол может не быть электро-, водо- и теплоснабжения.

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Купянск Эвакуация Война в Украине
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