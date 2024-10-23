Бьют по переправам. Оккупанты препятствуют эвакуации из Купянска

Российские оккупанты атакуют переправы на реке Оскол. Из-за этого усложнена эвакуация Купянска и других близлежащих населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram .

По его словам, из населенных пунктов Купянского направления необходимо эвакуировать 9 тысяч человек. Из них более 4 800 людей проживают в населенных пунктах Купянской общины.

Приоритетом в эвакуации является левобережная часть реки Оскол, где остается более 2 700 гражданского населения.

"Ситуация усложняется тем, что россияне бьют по переправам. Что делает невозможным обеспечение восстановления критической инфраструктуры на той территории", - добавил Синегубов.

Он отметил, что удары россиян по переправам через реку Оскол фиксировались вчера, 22 октября. Сейчас Украина работает над восстановлением логистического сообщения.