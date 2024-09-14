Оккупанты окончательно разрушили второй мост в Покровске

Российские войска уничтожили так называемый "Горбатый мост" в Покровске Донецкой области. Это второй разрушенный мост за последние два дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Покровскую городскую военную администрацию в Telegram.
Как отмечается, оккупанты за минувшие сутки несколько раз обстреливали Покровск, нанося удары по дорожно-транспортной инфраструктуре города и частному сектору.
Вчера, 13 сентября, в 5:40 в результате попадания в путепровод "Восточный" (так называемый "Горбатый мост") были повреждены его опоры, административные здания и энергетические объекты.
Также вчера около 22:30 очередным ударом со стороны российских войск путепровод был разрушен. В настоящее время движение по мосту невозможно.
Напомним, накануне местные власти сообщали, что россияне обстреляли путепровод "Восточный" в Покровске, но мост частично работал.
Кроме того, днем ранее, 12 сентября, россияне уничтожили в Покровске Дмитровский мост. Он соединял город с Мирноградом.
Напомним, что Покровск - это город в Донецкой области, на который нацелились российские оккупанты. Россияне бросают на Покровский все возможные силы, чтобы прорвать оборону украинских войск.
Местные власти призывают жителей Покровска срочно эвакуироваться. В город из-за ситуации с безопасностью уже не прибывают эвакуационные поезда. Они отправляются со станции Павлоград Днепропетровской области.
Детальнее о том, что происходит под Покровском и замедлила ли наступление Россия - в материале РБК-Украина.
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