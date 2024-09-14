Оккупанты окончательно разрушили второй мост в Покровске

Как отмечается, оккупанты за минувшие сутки несколько раз обстреливали Покровск, нанося удары по дорожно-транспортной инфраструктуре города и частному сектору.

Вчера, 13 сентября, в 5:40 в результате попадания в путепровод "Восточный" (так называемый "Горбатый мост") были повреждены его опоры, административные здания и энергетические объекты.

Также вчера около 22:30 очередным ударом со стороны российских войск путепровод был разрушен. В настоящее время движение по мосту невозможно.

Напомним, накануне местные власти сообщали, что россияне обстреляли путепровод "Восточный" в Покровске, но мост частично работал.

Кроме того, днем ранее, 12 сентября, россияне уничтожили в Покровске Дмитровский мост. Он соединял город с Мирноградом.