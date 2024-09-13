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Россияне обстреляли еще один мост в Покровске

Пятница 13 сентября 2024 10:13
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Россияне обстреляли еще один мост в Покровске Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 13 сентября, российские оккупанты обстреляли путепровод "Восточный". Сейчас для движения открыта только одна сторона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Покровской городской военной администрации (МВА).

Обстрел произошел около 05:40.

"...затруднено передвижение по путепроводу «Восточный». Пока для движения открыта одна сторона. Просим учесть это во время передвижения по городу", - добавляет МВД.

Ситуация на Покровском направлении

В течение последних месяцев, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), на Покровском направлении фиксируется наибольшее количество боев. Где иногда, боевые столкновения больше трети от всех боев за сутки. Например, за прошедшие сутки, 12 сентября, Силы обороны отбили 36 штурмовых атак.

Также вчера террористы разрушили Дмитриевский мост в прифронтовом Покровске. Конструкция соединяла город с Мирноградом.

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