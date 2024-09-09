Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление

Район Покровска остается самым горячим и тяжелым направлением фронта. Что там происходит и можно ли говорить о стабилизации ситуации – в материале военно-политического обозревателя РБК-Украина Ульяны Безпалько.

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После критического месяца Силам обороны удалось отвернуть самый пессимистический сценарий для Покровска. До войны население этого города составляло около 60 тысяч человек. Вместе с соседним городом Мирноград они образуют целую агломерацию, в которой в относительно мирное время проживало более 100 тысяч жителей.

Этот район фактически промзона с плотной городской застройкой и сетью шахт. В то же время это и важный логистический узел обороны наших войск в Донецкой области, расположенный на пересечении железнодорожной и автомобильной сетей. Такая специфика делает захват Покровска и сложной, и приоритетной задачей, стоящей перед россиянами, для оккупации всего Донбасса.

Почему россиянам удалось продвигаться на Покровском направлении

Полтора года ситуация на этом участке фронта оставалась без значительных изменений, пока осенью прошлого года враг не активизировался рядом с Авдеевкой. В феврале этот город перешел под контроль россиян, и украинская оборона на Авдеевско-Покровском направлении в считанные недели начала трещать. Через два месяца противник продвинулся вглубь более чем на двадцать километров, захватив Очеретино.

Летом вклинение оккупантов начало расширяться, в течение августа населенные пункты на этом направлении терялись почти каждый день. По подсчетам аналитиков DeepState, за август россияне захватили около 355 квадратных километров, большинство из них – на Покровском и Торецком направлениях. Это едва ли не самый большой темп продвижения противника с 2022 года. Недавно вражеские подразделения смогли через несколько суток взять важные для нашей обороны города Новогродовка и Карловка. В каждом из них в довоенное время проживало более 14 тысяч человек.

Сооруженные украинскими войсками укрепления – сети окопов, противотанковые заграждения и опорные пункты – не могли сдержать российское наступление. Один из военных, участвующий в боях на Покровском направлении, в разговоре с изданием назвал два определяющих фактора, сыгравших в пользу противника и способствующих его продвижению. Первый из них – моральная и физическая усталость солдат, в том числе пехоты. Второй – проблемы с координацией среди военных и нередко некомпетентные решения со стороны старших офицеров – на оперативно-тактическом уровне.

На Покровском направлении уже больше недели есть изменения в ситуации (фото: GettyImages)

Несколько военных, с которыми общалось издание, неделю назад утверждали, что у российского генштаба якобы есть задача – взять Покровск до 1 октября. По их мнению, эта цель не выглядит реалистичной, однако бои за этот город, по пессимистическому сценарию, могут начаться к концу сентября. При оптимистическом – в ноябре.

Однако уже несколько дней спустя главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN, опубликованном 5 сентября, сказал, что "в течение последних шести дней" движения россиян на Покровском направлении нет. Некоторые западные СМИ после этого поспешили заявить о стабилизации фронта на этом участке. За эту неделю ситуация на Покровском направлении действительно изменилась.

"За последний месяц интенсивность боев была доведена на Покровском направлении до 55 в сутки, а в целом на Восточном фронте – до 150-200, хотя предыдущие показатели были ориентировочно 100-150. Понимая эту ситуацию, наше военно-политическое руководство предприняло соответствующие действия, завело дополнительные ресурсы, частично пополнило подразделения на Покровском направлении, а также направило дополнительные средства, в том числе и боеприпасы. Благодаря этому за последние сутки намечается и просматривается начало стабилизации на этом участке фронта", – сказал в разговоре с изданием генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

С другой стороны, и враг за последнюю неделю несколько скорректировал свои действия. Противник сместил направление главного удара из Покровска (отрезок Гродовка – Сухой Яр) южнее – в сторону Селидового – Украинска – Горняка – Курахового. Это, условно, пересечение Покровского и соседнего Кураховского направлений, и это левый фланг той группировки врага, что движется к Покровску.

"Крепость Покровск"

По сути, россияне решили, что прежде чем двигаться на Покровск, им нужно расширить и обезопасить свои фланги (в данном случае – свой левый фланг). Ведь чем глубже противник вклинивается в наши линии обороны (именно такое вклинение есть на Покровском направлении), тем больше риск фланговых атак со стороны украинских войск.

"Враг уже не может проводить наступления одновременно на нескольких направлениях на Восточном фронте. Он будет определяться с приоритетами. Чтобы захватывать Покровск, ему нужно решить вопрос Селидового. Потому что сначала они пытались действовать и со стороны Торецка, но сейчас действовать по всем направлениям одновременно им не удается. Поэтому в последние дни есть положительные сигналы по поводу начала стабилизации. За следующую неделю будет понятно, какая тенденция будет превалировать на этом направлении: вражеская наступательная или наша оборонительная", – пояснил Романенко.

Военные, с которыми общалось издание, указывают, что за последнюю неделю действительно заметно замедление российского движения на Покровском направлении. По их мнению, это может быть связано как с прибытием дополнительных сил на этот участок, так и с проблемами, с которыми столкнулась вражеская группировка. Можно ли говорить, что угроза для Покровска прошла? Отнюдь нет.

За более чем неделю у врага действительно не было существенных продвижений ни в районе Гродовки - Крутого Яра, где оккупантам нужно перейти реку Казенный Торец. Ни рядом с Сухим Яром и Новогродовкой, откуда они хотели давить прямо на Мирноград и Покровск. В конце концов, не было и значительных успехов в направлении Селидового. Сейчас ведутся бои в окрестностях этого города, а также в Украинске и Галицыновке. Отрезок Селидово – Украинск – это хороший укрепрайон с сетью шахт, который должен немного облегчить оборону для наших войск.

В то же время угрожающей ситуация выглядит сейчас к юго-востоку от Селидового – в районе Невельского. Это населенный пункт на днях был полностью оккупирован россиянами. На этом участке противник пытается либо окружить наши войска, либо, по крайней мере, вытеснить их за реку Волчья под угрозой окружения на отрезке Гирняк - Кураховка. Если им этот план удастся – он действительно усугубит левый фланг вражеской группировки, которая идет на Покровск.

Карта: DeepState

"Почему враг сейчас немного приостановил свое движение в сторону Покровска? Ему важно обеспечить фланги собственной группировки, которая действует на этом направлении. Поэтому он сейчас фактически усиливает свои фланги, расширяет их, чтобы не допустить прорыва и оцепления своих передовых штурмовых отрядов уже со стороны украинской армии. Он имеет ресурсы для реализации этой миссии, поэтому здесь не может быть никаких иллюзий. Именно ресурсы являются определяющим фактором, который влияет на дальнейшее ход событий на поле боя", – считает экс-начальник пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.

Пока враг занят своими флангами, украинские подразделения получают дополнительное время для усиления оборонных рубежей и укрепления непосредственно в районе Покровска. Более того, даже в случае если оккупантам удастся захватить Селидово и реализовать свой план по вытеснению нашей группировки за реку Волчья – для похода на Покровск-Мирноград им потребуется еще больше сил. А с этим у них могут возникнуть проблемы.

"Согласно оценке военной разведки, на начало октября у врага будут выхолощены его ресурсы, в том числе стратегического уровня. А дальше он будет вынужден брать паузу. Поэтому, де-факто, украинской армии на этом направлении нужно продержаться до 4 недель, чтобы потом, получив оперативную "передышку", заниматься либо обустройством фортификаций, либо усиливать оборонительные рубежи и позиции, либо, возможно, проводить собственные контрнаступательные мероприятия. Говорить о каком-то катастрофическом сценарии для Покровского направления я бы не рискнул", - говорит Селезнев.

Другой военный в разговоре с изданием предположил: замедление окупантов или первые признаки стабилизации не должны вводить в заблуждение. Пусть сейчас они продвигаются со скоростью не по полкилометра в сутки, как раньше, но тяжелые бои все равно идут чуть ли не на всем отрезке "покровского вклинения". Замедление противника хоть и оттянуло начало боев за Покровск, но не заставило оккупантов отойти от своей цели.

"Покровск сейчас начали мощно обстреливать из артиллерии так же, как это было перед наступлением россиян на Авдеевку и Бахмут. Тогда была крепость Бахмут, а сейчас мы уже имеем крепость Покровск. И россияне не отказались от идеи во что бы то ни стало взять этот город", – рассказал собеседник издания.