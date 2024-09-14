Окупанти остаточно зруйнували другий міст у Покровську

Яка ситуація у Покровську

Нагадаємо, що Покровськ - це місто у Донецькій області, на яке націлилися російські окупанти. Росіяни кидають на Покровський всі можливі сили, щоб прорвати оборону українських військ.

Місцева влада закликає жителів Покровська терміново евакуюватися. У місто через ситуацію з безпекою вже не прибувають евакуаційні потяги. Вони відправляють зі станції Павлоград Дніпропетровської області.

Детальніше про те, що відбувається під Покровськом і чи сповільнила наступ Росія - у матеріалі РБК-Україна.

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