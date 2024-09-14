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Окупанти остаточно зруйнували другий міст у Покровську

Фото: окупанти остаточно зруйнували Горбатий міст у Покровську (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська знищили так званий "Горбатий міст" у Покровську Донецької області. Це другий зруйнований міст за останні два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Покровську міську військову адміністрацію у Telegram.

Як зазначається, окупанти за минулу добу декілька разів обстрілювали Покровськ, завдаючи ударів по дорожньо-транспортній інфраструктурі міста та приватному сектору. 

Вчора, 13 вересня, о 5:40 внаслідок влучання у шляхопровід "Східний" (так званий "Горбатий міст") були пошкоджені його опори, адміністративні будівлі та енергетичні обʼєкти. 

Також вчора близько 22:30, черговим ударом з боку російських військ шляхопровід був зруйнований. Наразі рух мостом неможливий.

Нагадаємо, напередодні місцева влада повідомляла, що росіяни обстріляли шляхопровід "Східний" у Покровську, але міст частково працював.

Крім того, днем раніше, 12 вересня, росіяни знищили у Покровську Дмитрівський міст. Він з'єднував місто з Мирноградом.

 

Яка ситуація у Покровську

Нагадаємо, що Покровськ - це місто у Донецькій області, на яке націлилися російські окупанти. Росіяни кидають на Покровський всі можливі сили, щоб прорвати оборону українських військ.

Місцева влада закликає жителів Покровська терміново евакуюватися. У місто через ситуацію з безпекою вже не прибувають евакуаційні потяги. Вони відправляють зі станції Павлоград Дніпропетровської області.

Детальніше про те, що відбувається під Покровськом і чи сповільнила наступ Росія - у матеріалі РБК-Україна.

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