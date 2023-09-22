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Оккупанты обстреляли жилой квартал в Херсоне: есть жертва и раненые

Херсон, Пятница 22 сентября 2023 10:01
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Оккупанты обстреляли жилой квартал в Херсоне: есть жертва и раненые Фото: оккупанты обстреляли жилой квартал в Херсоне 22 сентября (t.me/phogovua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона в пятницу, 22 сентября. Один человек погиб, еще двое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуруратуру.

"Оккупанты снова обстреляли Херсон, есть погибший и раненые", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, около 09:00 российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы города Херсон, предварительно совершен артобстрел.

"Оккупанты попали по частному дому, в результате чего травмы несовместимые с жизнью получил 25-летний мужчина. Сейчас известно о двух горожанах, которые получили ранения. Данные уточняются", - добавили в прокуратуре.

Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном проведении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Херсона

Херсон был освобожден от оккупантов в ноябре прошлого года. При этом, учитывая, что часть Херсонской области продолжает быть захваченной российскими войсками, областной центр постоянно обстреливается из танков и артиллерии. Например, 18 сентября российские захватчики обстреляли микрорайон Остров в Херсоне. В результате атаки пострадал мужчина.

Кроме того, оккупанты массированно обстреляли Херсон в ночь на 21 сентября. Два человека погибли, 5 раненых.

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