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Окупанти обстріляли житловий квартал в Херсоні: є жертва та поранені

Херсон, П'ятниця 22 вересня 2023 10:01
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Окупанти обстріляли житловий квартал в Херсоні: є жертва та поранені Фото: окупанти обстріляли житловий квартал у Херсоні 22 вересня (t.me/phogovua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли житлові квартали Херсона у п'ятницю, 22 вересня. Одна людина загинула, ще двоє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

"Окупанти знов обстріляли Херсон, є загиблий та поранені", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, близько 09:00 російські військові вкотре обстріляли житлові квартали міста Херсон, попередньо здійснено артобстріл.

"Окупанти поцілили по приватному будинку, внаслідок чого травми несумісні із життям отримав 25-річний чоловік. Наразі відомо про двох містян, які отримали поранення. Дані уточнюються", - додали в прокуратурі.

Також пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, гаражі.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсона

Херсон було звільнено від окупантів у листопаді минулого року. При цьому з огляду на те, що частина Херсонської області продовжує бути захопленою російськими військами, обласний центр постійно обстрілюється з танків та артилерії. Наприклад, 18 вересня російські загарбники обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

Крім того, окупанти масовано обстріляли Херсон у ніч проти 21 вересня. Двоє людей загинули, 5 поранених.

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