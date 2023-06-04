В Донецкой области за сутки от обстрелов россияне погибли четверо гражданских

Оккупационные войска продолжают обстреливать Донецкую область. В результате атак армии РФ за сутки погибли 4 мирных жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

За минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли двое жителей Нью-Йорка, житель Горняка и Северска. Кроме того, еще 8 человек получили ранения из-за действий захватчиков.

Кириленко отмечает, что количество жертв и пострадавших неточно, поскольку нельзя оценить эти данные на оккупированных территориях Донецкой области.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабного вторжения, по предварительным подсчетам, погибли 1548 мирных жителей, пострадали 3644 человека.

Ситуация в Донецкой области

Донецкая область с первых дней полномасштабной войны стала эпицентром боевых действий. В последние месяцы бои сосредоточены в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки. При этом оккупанты обстреливают мирные населенные пункты. Часть городов в регионе уничтожена полностью.

Так, вчера россияне нанесли ракетный удар по Славянску. Вражеская ракета попала в центральный район города. К счастью, никто не пострадал, но есть разрушение.

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