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Окупанти обстріляли ТЕС у Донецькій області

Донбас, Середа 15 листопада 2023 12:26
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Окупанти обстріляли ТЕС у Донецькій області Фото: окупанти обстріляли ТЕС у Донецькій області 15 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли теплоелектростанцію на Донеччині. На щастя, постраждалих через атаку немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Ворог продовжує обстрілювати енергетичні об’єкти. Відбувся обстріл території поблизу ТЕС у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

В Міненерго зазначили, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

"Енергетики ведуть огляд можливих пошкоджень. Через бойові дії знеструмлювалися понад 40 населених пунктів. Тривають ремонтні роботи", - додали у відомстві.

Обстріл ТЕС в Україні

Росія стала звичайною практикою обстрілювати енергооб'єкти в Україні, в тому числі й теплоелектростанції. Наприклад, 12 листопада повідомлялося, що за останні три тижні РФ вже тричі обстріляла одну з ТЕС ДТЕК Енерго. Також окупанти вдарили по ТЕС увечері 7 листопада. Під обстріл потрапила теплоелектростанція у прифронтовій області.

Нагадаємо, військові попереджають, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку українських розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

В тему

Російські окупанти вдарили ракетами по Селідовому Донецької області цієї ночі, 15 листопада, атакувавши багатоповерхівку ракетами С-300. Одна людина загинула, троє постраждали. Під завалами можуть бути люди.

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ТЕС Донецька область
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